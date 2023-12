Võimalik rohepesu? Uus Virtsu-Kuivastu laev vajab ka fossiilse kütuse võimekust

Vesinikku peab laeva pardale tankidesse mahtuma 3,5 tonni, diislit aga 30 tonni.

Riigilaevastiku 5. parvlaeva projektijuht Valentin Bratkov sõnas, et laeva näitel pole tegu pelgalt innovatsiooniprojektiga, vaid laev tuleb Virtsu-Kuivastu liinile kasutusele põhilaevana. „See tähendab, et riiklik ülesanne on antud projekti puhul tagada katkematu ja jätkusuutlik ühistransporditeenus,“ märkis Bratkov.

Ta lisas, et heitmevaba režiimi kõrval alternatiivsete energiaallikate rakendamise võimekus on sellest tulenevalt parvlaeva jaoks hädavajalik. Esiteks varuvariantide eesmärgil ehk teenindamise järjepidevuse säilimiseks ja parvlaeva opereerimise häirete vältimiseks ühe energiaallika tehnilise rikke või avarii korral. Samuti ühe kütuseliigi puudumisel, kuna vesiniku näol on tegu uue ja piiratud saadavusega kütusega. Teiseks, kui parvlaev vajab opereerimiseks palju elektrienergiat, näiteks talvistes tingimustes või pikemal liinil nagu Rohuküla–Heltermaa.

Bratkov tõi välja, et vesinik on rannikulaevanduses oluline ja üks eelistatumaid tuleviku kütuse liike sõitude ulatuse pikendajana. Samuti ka täiendusena elektri- ja akusüsteemidele kui aku elektrilahendused ei ole laeva funktsioone arvestades võimalikud või teostatavad. „Kuid arvestades meie piirkonna mere eripärasid ja soovitud uue parvlaeva kandevõimet on alternatiivide olemasolu 5. parvlaeva jaoks vältimatu, et tagada oma funktsionaalsete eesmärkide tõrgeteta täitmine,“ kordas Bratkov.