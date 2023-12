Talveks tööle palmi alla – mida tuleb teada ja millega arvestada?

Ettevõttel, kus kaugtöö tegemine on lubatud, võiks igast valdkonnast olla inimene, kes on teadlik kaugtöö nüanssidest. „Oleme teinud väga suure töö, et teada, millele tähelepanu pöörata, mis teemad vajavad läbimõtlemist ja mida töötajaga kokku leppida. Ühte retsepti välismaalt kaugtöö tegemiseks aga ei ole, sest riigiti on nõuded väga erinevad. Meie lahendame ja analüüsime igat juhtumit eraldi. Peaasi on, et inimene annaks meile oma soovist aegsasti teada,“ selgitas Nortal Eesti personalijuht Merje Kärner.

„Kogu protsess algab töötaja soovist liikuda välisriiki. Seejärel arutame läbi sihtriigi riskid, võimalikud lisakulud ja nende katja, aruandekohustuse riskid, ravikindlustuse, õnnetusjuhtumikindlustuse ja töötaja tulumaksu riski,“ ütles Kärner. Ta lisas, et töötaja enda tagada on turvaline internetiga varustatud töökoht. Lisaks vastutab töötaja selle eest, et tal on päriselt aega ja võimalust välisriigis tööd teha.

Elisa Eestis on samutivälja töötatud kaugtööle suundumise protsess. „Töötaja märgib esmalt, kuhu ja kui kauaks ta minna soovib, ja edastab soovi oma otsesele juhile. Kui nii otsene juht kui ka infoturbejuht on taotluse kinnitanud, liigub see edasi personaliosakonda, kus vormistatakse välisriigist töötamise kokkulepe. See sisaldab muu hulgas töö tegemise aja, töövahendite kasutamise ning vajadusel kontorisse naasmise reegleid ja kokkuleppeid,“ ütles Elisa personalijuht Kaija Teemägi.

Ajutiselt välismaal töötamine ei tähenda seda, et töötaja võib minna ükskõik kuhu. Nortal on kõrge ja madala riskitasemega riikidest koostanud pikemad nimekirjad. „Meie tööandjana vaatame, mis riigid on meie jaoks sobivad,“ ütles Kärner.