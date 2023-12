ARVAMUS | Naised, tehnoloogiasektor vajab teid!

Kui rääkida karjäärivalikute tegemisest IT-sektori kasuks, siis tuleks noori informeerida erinevatest võimalustest enne nende varajasesse täiskasvanuikka jõudmist, mil juba erialavalikutega silmitsi seistakse. Järsku on aeg klassikalise põhikooli hariduse juurde kuuluva käsi- ja puutöö kõrvale rohkem valikuid tuua? Tänapäevane riiklik haridussüsteem võiks selleks pakkuda rohkem tehnoloogiaringe, robootikat, programmeerimist. Areng on küll toimunud, kuid üle Eesti pole võimalused võrdsed ning mõningates koolides jaotatakse noori ülal nimetatud tundidesse endiselt soopõhiselt (Eesti Ekspress, 2023).

Väikseid samme on arengu suunas juba tehtud. Paljud Eesti ja rahvusvahelised ettevõtted töötavad aina teadlikumalt selle nimel, et julgustada naisi IT sektorisse tööle tulema. Selleks on ümberõppe- ja praktikavõimalusi pakkuvaid lahendusi, näiteks Targa Töö Ühingu „Work in Tech“ ja Telia „Women in Tech“ programmid. Korraldatakse karjääriüritusi, inspiratsioonipäevi ning lisaks jagavad oma positiivseid kogemusi naised, kes juba selles valdkonnas töötavad. See kõik on tänuväärne ja toetabki osasid naisi karjääri valimisel või muutmisel, aga pudelikael peitub kuskil mujal. Miks muidu püsib juba viimased 15 aastat naiste osakaal Eesti IKT kõrghariduse lõpetajate seas püsivalt vahemikus 21–37% ning kasvutrendi ei näita (Äripäev, 2022)?

McKinsey uuringute kohaselt (McKinsey, 2023) võiks just naiste praeguse osakaalu kahekordistamine aidata Euroopat selles suures talendipuuduses. Tuleb tõdeda, et naiste kaasatus antud valdkonnas pole kiita ja seda mitte ainult digipöörde eesmärkidest lähtuvalt. Maailmas töötab tehnoloogiavaldkonnas naisi vaid ca 30%. Kui vaadata kitsamalt, siis Euroopas on seis veelgi nukram – naisi töötab IKT sektoris ca 20% (The WomenTech Network, 2023). Mis motiveeriks naisi IT karjääri julgemalt valima?

Teadmatus varjutab julguse karjääripööret teha

Hiljuti toimus Telia eestvedamisel naistele suunatud üritus „Women in Tech inspiratsioonipäev“, kus ka Playtech koos paari teise IT-ettevõttega nõu ja jõuga abiks oli. Huvipuuduse üle oleks patt kurta, sest osalemas oli väga palju IT valdkonnast huvitatud naisi. Sündmuselt jäi selgelt kõlama ka see, millest puudust tuntakse – oodatakse praktilist nõu ja tuge ettevõtetelt.

See on koht, kus valdkonna ettevõtted võiksid seljad kokku panna ja ühiselt pingutada selle nimel, et arusaam erinevatest võimalustest, ametikohtadest ning ettevõtete ootustest selgemaks saaksid. Olgu selleks juba olemasolevate algatuste toetamine, aktiivsem koostöö koolidega vm.

Kuigi konkurents on tihe, siis tuleks see korraks pausile panna. Kõigil on rohkem võita, kui sama sõnum kõlab iga IT-valdkonna ettevõtte suust. Ükski suur muudatus ei toimu küll üleöö, aga ühiselt ja järjepidevalt kindla eesmärgi nimel töötades kasvab sihtgrupi hulgas ka teadlikkus.

Haavatavast olukorrast valikuvõimalusteni tööturul

Kuigi ka meestele on loodud võimalusi, siis on endiselt naised need, kes jäävad pikemaks perioodiks lapsehoolduspuhkusele ning viibivad perelisa saamisel tööelust eemal. 2021. aastal oli vanemapuhkuse võtjate osakaal emade kasuks ja vaid 3,3 protsenti isadest kasutas ettenähtud puhkust (ERR, 2023). Kuigi Eestis pakutav võimalus poolteist aastat lapse eest kodus hoolitseda on võrreldes teiste riikidega privileeg, siis töömaailmast pikalt eemalolek võib paljud emad jätta haavatavasse olukorda. Seda just tööellu naasmisel.

See on jällegi koht, kus valdkonna ettevõtted ja riik saaksid ulatada abikäe ning pakkuda tuge naistele, kes soovivad pärast suurt elumuutust karjääri vahetada või leida muutunud elutempoga sobiv töö. Paljude IT-ettevõtete töökeskkond on üsna paindlik ja võimaldab tööpäeva alustamist erinevatel kellaaegadel, kodukontorit, osalise ajaga töökoormust jm. See on suur pluss naistele, kes soovivad endale sobivas tempos ja viisil tööellu taas integreeruda.

Lisaks tööandjate ja riigi pingutustele saame naistena ka ise üheskoos ning proaktiivselt midagi ära teha. Naised, kes te juba töötate IT-s, jagage aktiivselt isiklikke kogemusi ja nõuandeid oma tutvusringkonnas! Meil on mõned teada-tuntud naised IT-s, kes on rohkem „pildil“, aga tegelikult on edulugusid palju rohkem. Teie lugu võib nii mõneski teises huvi ja soovi IT-valdkonnas töötamise vastu äratada.