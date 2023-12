Eestlane ehitab Lätis uut panka: sealne laenuturg ei tööta

Tänaseks on Indexo jõudnud Karmo sõnul selleni, et süsteemid on panga ehitamiseks ehitatud ning Euroopa Keskpanga poolt on indikatsioon, et viimase sammuna on vaja vajalik kapital kokku saada. Selle tarbeks pakub Indexo uusi aktsiaid hinnaga 12 eurot ning kokku soovitakse investoritelt kaasata 12,5 miljonit eurot.