ARVAMUS | Töötaja telefon on nagu kaardistamata džungel, kus eksleb firma tundlik info

Ettevõtete andmed on kolinud töötajate nutiseadmetesse. Telefoni kaudu kalendri vaatamine, meilide lugemine ja isegi näiteks autost Teamsi koosolekutega liitumine on saanud igapäevaelu osaks. E-mailid sisaldavad aga sageli tundliku sisuga dokumente, pealegi on telefonid seadistatud ühendust võtma tööandja pilveserveriga, pääsemaks ligi kõigile dokumentidele. Seega – telefon on justkui arvuti, aga firmal pole tavaliselt aimugi, mis seal arvutis toimub, mida on sinna installeeritud, kas see on üldse vähemalt parooliga kaitstud?

Kõige kiiremini kasvav oht on ebausaldusväärsed rakendused, äpid, mis võivad andmeid varastada ja pagan teab kellele saata. Praegune kõige tuntum „kahtlusalune“ on muidugi TikTok, keda on juba aastaid saatnud maine, et nad jagavad kasutajate telefonidest kogutud andmeid Hiina jõuametitele. Päris paljud avaliku sektori organisatsioonid on selle äpi oma töötajate telefonides selgesõnaliselt ära keelanud, näiteid on tuua Eestistki. See on aga ainult jäämäe veepealne osa, äppe on teatavasti arutul hulgal, nende seas kindlasti ka pahatahtlike isikute looduid. Tuntumate „kahtlaste“ rakenduste seas on veel Yandex, mida peetakse seotuks Vene eriteenistustega, samuti veebipood Temu. Selle viimase puhul on peamiselt ohus kasutaja enda eraandmed, mitte tööandja omad, ohtlik on aga mõistagi seegi.

Tööandja peab hüvitama