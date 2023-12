Kallis erimeelsus. Eestile tiksub iga kuu 18 000 eurot trahvi

Täna võib saabuda see hetk, kui valitsus arutab lõpuks konkurentsidirektiivi meie seadustesse üle võtmist, et anda konkurentsiametile suurem võim ja karmistada konkurentsialaseid trahve. Viimastel nädalatel on see korduvalt viimasel hetkel päevakorrast maha võetud. Suuresti on tegu justiitsministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vägikaikaveoga. Eestit ootab juba praegu ees direktiivi ülevõtmise takerdumise tõttu Euroopa Kohtult üle 600 000-eurone trahv ja iga veniv kuu lisab sellele 18 000 otsa.