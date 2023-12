Tallinna Sadam üritab pankrotimenetluse kaudu kätte saada kolm miljonit eurot

MPG AgroProduction OÜ asutati 2017.aasta detsembris. Viimases esitatud ehk 2020. majandusaasta aruandes kirjeldas ettevõte, et plaanis on ehitada tööstuskompleks õliseemnete töötlemiseks ning logistikakeskus. Kavandatud investeeringute maht pidi olema umbes 100 miljonit eurot.

Ettevõtte omanikuks on Küprose firma Bittance Ltd. ja esindajaks Alexandru Repalo. Eesti Ekspress kirjutas kolm aastat tagasi, et firma tegelikud omanikud üritasid end varjus hoida. Üks Bittance’i tegelikest kasusaajatest oli Svetlana Bažanova, kelle abikaasa on olnud Venemaal aseminister. Veel oli üks omanikest Roman Artemiev Suurbritanniast, kes töötas kunagi Venemaal naftafirma Jukose asepresidendina.