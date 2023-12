Eesti oksjonil edukas olnud leedukad: võiduga saavutame oma strateegilise eesmärgi

„Tegemist on teise Ignitis Renewablesi poolt võidetud meretuulepakkumisega Balti riikides. Võiduga saavutab Ignitis Group oma strateegilise eesmärgi kindlustada meie koduturul teine avamere tuuleenergia arendusprojekt, mis on oluline samm meie üldise eesmärgi poole saavutamaks 2030. aastaks 4–5 GW installeeritud rohelist ja paindlikku võimsust,“ ütles Ignitis Groupi tegevjuht Darius Maikštėnas.

Ta rõhutas, et see saavutus on järjekordne oluline verstapost Balti regiooni üleminekul taastuvenergiale. See toetab dekarboniseerimise eesmärke ja suurendab energiajulgeolekut, edendades avamere tuuleenergia kasutamist.