MTA saadab täna tuhandetele ettevõtetele meeldetuletuse ühe olulise nõude täitmise kohta

„Näiteks kui äriühing on soetanud kinnisvara ja kinnistusraamatuga andmevahetuse käigus selgub, et selle sihtotstarve on eluruum/elamumaa, võib see meie silmis kaasa tuua erinevaid maksuriske. Sagedane eksimus on eluruumi kasutamine äriühingu juhatuse liikmete poolt ja erisoodustuse tasumata jätmine. Sel aastal on kinnisvaraga seotud täiendavaid maksukohustusi määratud juba ligi kahe miljoni euro ulatuses,“ lisas Lepassar.

„Teenus on loodud selleks, et ettevõte teaks, mida meie nende kohta teame ja saaks ise oma asjad korras hoida, vältida kuhjuvaid maksuprobleeme ja intresse. Samuti on võimalik tellida automaatteavitus hinnangu muudatuse kohta. Kui riske ignoreeritakse ja summad kasvavad, on paratamatu, et ühel hetkel on meil huvi alustada maksukontrolli ning minu kogemus on näidanud, et selle tulemusel määratud maksukohustus on tihilugu veelgi suurem, just kohustuste pikaajalise kuhjumise tõttu,“ nentis pikaaegse kogemusega maksuauditi üksusejuht.