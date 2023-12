Kui aktsiate märkimishinnaks oli 26 eurot, siis kauplemise avanemisel on aktsia hind kõikunud 26-27,5 euro vahel. Esmalt oli veerand tundi enne turu avanemist Infortari aktsiate hinnaks avaoksjonil 29 eurot. See on indikatiivne hind, sellega tehinguid ei tehtud.

Päriselt tehti esimesed tehingud mõnevõrra madalama hinnaga, kui aktsia hind oli 27,48 eurot (tõus 5,7%). Järgnevad tehingud toimusid juba madalama hinnaga, langedes 26,5 euro peale. Kella 12 seisuga on tehtud kokku 387 tehingut kogusummas 646 882 eurot, mille käigus on kokku ostetud-müüdud 24 286 aktsiat. Hind on kukkunud tagasi märkimishinna ehk 26 euro lähedale, olles kaks tundi pärast kauplemise avanemist 26,105 eurot. Esimese kahe kauplemistunni keskmiseks hinnaks on olnud 26,64 eurot.