Eesti vanim mööblitootja tõusis tuhast. Rõhku pannakse kultustoodetele ja suurprojektidele

„Me oleme uue hooga alustanud,“ ütleb maikuust ettevõtet juhtiv ning enne pikalt meedia- ja suhtekorraldusvaldkonnas tegutsenud Standardi tegevjuht Jonatan Karjus (32). Tema sõnul on legendaarne mööblitootja viimase poole aasta jooksul täielikult ümber sündinud. „Sisuliselt on väga palju muutunud: oleme alustanud täiesti uutel pindadel ja täiesti uue kontseptsiooniga. Meil on hästi põnev aeg,“ rõhutab ta.