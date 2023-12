Stockmanni kinnistu võib lähiaastatel tundmatuseni muutuda

Planeeringu eesmärk on senisele monoliitsele hoonekompleksile anda tulevikuks kaasaegne arengusuund ja võtta see paremini linnaruumina kasutusele.

Maakri Holding AS juhatuse liikme Sten Pisangi sõnul on Maakri kvartal viimastel aastatel oluliselt muutunud, kuid linnaelanike liikumismugavus selles piirkonnas vajab veel tähelepanu. Tulevikus soovitakse ühendada kvartalis asuvad ärid paremini tänava tasandiga ja luua kõrgemate hoonete abil rohkem liikumisruumi, kavandades samal ajal ka 15 protsenti krundist haljastusele. „Soovime luua uue linnavärava, ehitada keskkonnasäästlikke kõrghooneid, parandada üldist keskkonda ning tihendada linnaruumi,“ ütles Pisang.

„Maakri Holding on detailplaneeringu koostamisel järginud samu põhimõtteid, millega meie seda alustasime. Eesmärk on kasutada ära Maakri kvartali hea asukoht ning tiheda asustusega Liivalaia tänava potentsiaal ja luua kinnistule järk-järguline pikaajaline arenguplaan,“ ütles hoone ankurrentniku Stockmanni tegevjuht Marge Türner.

Kinnistu detailplaneeringu uuendamisega paralleelselt on kinnistu omanikul hetkel käsil ka olemasoleva hoone täiustamine. „Lisaks kaubanduskeskuse arendustöödele viiakse läbi põhjalik ümberehitus viinedal korrusel, et koostöös Medicumiga luua südalinna tugev meditsiiniklaster. Uued pinnad on osaliselt juba ette valmistatud ja avatud ning pere- ja eriarstiabi ja taastusravi teenuseid pakkuv heaolu- ja tervisekeskus avatakse juba järgmise aasta esimeses kvartalis,“ rääkis Pisang. Sealhulgas on hoone pälvinud ka ärihoonete keskkonnasõbralikkust hindava BREEAMi rohemärgise tasemel „väga hea“.