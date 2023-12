Eestis ei õpi ega tööta 18 tuhat noort. Miks?

Rahvusvaheline termin „NEET“, viitab ühiskonnaelus mitteaktiivsetele noortele, kes ei ole hõivatud ei hariduses, tööturul ega osale ka koolitustel. See mõiste on kokkuvõte ingliskeelse definitsiooni „not involved in education, employment or training“ esitähtedest. Haridus- ja Noorteameti tellimusel võtsime ette põhjalikuma analüüsi 15–26-aastaste Eesti noorte kohta, kus kasutasime NEET-staatuses noorte määratlemiseks ja põhjuste analüüsimiseks registrite ja rahvaloenduste andmeid.

NEET-staatuses noorte määratlemiseks uuriti registritest kõigi 15–26-aastaste kohta, kas nad olid 2021. aasta IV kvartalis tööga hõivatud, õppisid, viibisid ajateenistuses, hooldekodus või vanglas, olid puudega või vähenenud töövõimega. Noored, kes ei kuulunud IV kvartali jooksul ühtegi nendest rühmadest, loeti NEET-staatuses olevaks.

Kui 15–26-aastastest noortest moodustavad NEET-staatuses noored 11,7%, siis 15–18-aastaste hulgas jääb NEET-staatuses noorte osatähtsus kahe ja viie protsendi vahele. Alates 19. eluaastast on NEET-staatuses noorte osatähtsus tunduvalt kõrgem, täpsemalt 14–16%.

Osad noored on haavatavamad

Selgub, et NEET-staatusesse sattumiseks on suurem tõenäosus välispäritolu noortel. Välispäritolu kriteeriumideks on eesti keelest erinev emakeel, muu kodakondsus või rahvus või sünnikoht väljaspool Eestis. Just viimane – sünnikoht välisriigis – mõjutab NEET-staatust kõige rohkem. Samuti on suurem risk noortel, kellel ei ole varasemat töökogemust, kelle haridustee piirdub põhiharidusega või on sootuks mõnel tasemel pooleli jäänud.

Kõrgem haridustase ja töökogemus aitavad riske vähendada