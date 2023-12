Soomes seiskus ühistransport töötajate streigi tõttu

Soome tööstusliidu ökonomisti Lauri Vuori sõnul võivad streigid maksma minna umbes 120 miljonit eurot, mis on võrreldav 2018. aasta streikidega. Mõjutatud ettevõtete seas on näiteks liftitootja Kone Oyj, rehvitootja Nokian Renkaat Oyj, roostevaba terase tootja Outokumpu Oyj ja pakendiettevõte Stora Enso Oyj.

Peaminister Petteri Orpo ettevõtlusmeelne valitsus on püüdnud suurendada töötingimuste kokkuleppimise ja töötushüvitiste kärpimise paindlikkust, et luua 100 000 töökohta ja parandada riigi üha halvenevat majandust. Ametiühingud väidavad, et reformid nõrgestavad sotsiaalkindlustust ja töötajate põhiõigusi, ning nõuavad, et valitsus ei viiks plaane lõpuni.