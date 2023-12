Utilitas rajab Tallinnasse täiendava rohevesiniku tootmisüksuse

Rohevesiniku tootmisel on sisenditeks roheline elekter ja demineraliseeritud vesi ning tootmisprotsessis ei eraldu süsihappegaasi, vaid ainult puhas vesinik ja hapnik. Kasutatav moodne elektrolüüser töötab parimal olemasoleval tehnoloogial, vastab kõigile vesinikuga seotud ohutus- ja projekteerimisnõuetele ning on turul olevatest üks efektiivsemaid. 2024. aasta lõpuks valmiva rohevesiniku tootmisüksuse maksimaalne aastane tootmismaht on 130 tonni vesinikku.

Bolt sõidujagamisteenuse juht Oscar Rõõm sõnas, et Bolti eesmärk on pakkuda linnades isiklike sõiduautode asemel paremaid alternatiive, mis oleksid mugavad kasutada ja omaksid ka väiksemat keskkonnajalajälge. „Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et elektriliste sõidukite arv meie platvormil kasvaks, kuid samal ajal oleme avatud ka uutele tehnoloogiatele. Meil on hea meel, et tänu koostööle Utilitase ja UG Investmentsiga saame oma klientidele pakkuda sõidujagamisteenust peagi ka vesinikuautodega,“ sõnas ta.