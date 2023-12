Soomes õppivad vene tudengid: läheme kohe kodumaale tagasi, kui piir avatakse

Lappeenranta ülikoolis õppivad Shamsutdinova ja Tominen on juba paar nädalat elanud suure pinge all. Mõlemad noored tahaksid minna oma pere juurde Venemaale uut aastat vastu võtma.

Perekond on kõige tähtsam

Mõlemad neiud ütlevad, et neil on oma perekonda nähes väga hea meel.

Piiri uuesti sulgemine on risk, mille peale tudengid on mõelnud. Perekonna nägemine on aga mõlemale sedavõrd oluline, et nad on nõus riskima sellega, et Venemaalt üle piiri Soome tagasi ei pääse. „Välistada ei saa piiri sulgemise võimalust. Leidsin koju minemiseks marsruudi läbi Eesti või Türgi,“ sõnas Tominen.