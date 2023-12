Perede võimalus osta korter on hakanud paranema

Majapidamiste üldine kindlustunne on nõrk, kuna intressimäärad on kõrgel, ostujõud on vähenenud ja inimesed on üha enam mures nii oma töökoha säilimise kui ka rahalise olukorra pärast. Positiivsena saab aga märkida, et korterite taskukohasus on üle pika aja hakanud taas paranema.

Tallinna korterite taskukohasus jõudis kolmandas kvartalis oma põhja. Kuigi taskukohasuse indeks näitab, et korterid on majapidamistele keskmiselt veel kättesaamatud, on taskukohasus koos turuintressimäärade langusega hakanud paranema. Ka korterite hinna ja palga suhe paraneb. Peamiselt on selle taga tugev palgakasv, samas kui hinnakorrektsioon korteriturul on seni olnud ootuspäraselt tagasihoidlik. Märkimisväärset hinnalangust korteriturul on õnnestunud vältida mõõduka töötuse, kõrge tööhõive ja tugeva palgatõusu tõttu. Eesti Panga hinnangul on eluasemeturu ülehinnatus sel aastal vähenenud.

Vähenenud nõudlus pidurdab korterite hinnakasvu

Järelturu korterite keskmine hind oli kolmandas kvartalis 2% madalam võrreldes aastataguse sama ajaga, mil hinnad olid tipus. Maa-ameti esialgsed andmed näitavad, et oktoobris ja novembris oli järelturu korterite keskmine hind kolmanda kvartaliga võrreldes ligikaudu samal tasemel.

Arendajate pakutav keskmine hind oli kolmandas kvartalis 6% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Ilmselt mõjutasid seda osaliselt ka pakkumisse lisandunud kallimad korterid. Samas on aastane hinnakasv sel aastal oluliselt aeglustunud. Neljandas kvartalis on uusarenduste hinnakasv tõenäoliselt pidurdunud, kuna ostjate leidmiseks pakuvad arendajad mõningaid allahindlusi piirkondades, kus pakkumist on rohkem.