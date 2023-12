Börsiettevõte DelfinGroup laieneb Leedu turule

DelfinGroup on seni olnud peamiselt väljaspool Lätit tuntud Nasdaq Riia börsi Balti põhinimekirja aktsiate emitendina. Leedu turg on esimene, kus ettevõtet esindab Banknote filiaalivõrgustik. See tagab pideva kohaloleku ja juurdepääsu uutele ja konkurentsivõimelistele finantsteenustele, leiab ettevõte.

„See on DelfinGroupi esimene samm väljaspool Läti turgu, mille astusime viimase 15 aasta jooksul kogutud kogemuste ja teadmiste toel. Selle aja jooksul oleme oma finantsteenuseid arendanud vastavalt ühiskonna vajadustele, mis tähendab teenuste portfelli pidevat uuendamist ja täiustamist. Samuti töötame pidevalt selle nimel, et pakkuda kõrgel tasemel klienditeenindust. Kõikide eelmainitud tegurite summana on Leedu turule sisenemine loomulik samm. Oleme kindlad, et suudame Leedu klientidele pakkuda kasulikke ja mugavaid teenuseid ning positiivset kliendikogemust,“ ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.