Uuringust selgub, et enim saavad Eestis kahjustada BMW autod

Nendest esikohal on BMW sõidukid ning teisel pool skaalat Alfa Romeo, mis satub kõige vähem liiklusõnnetustesse. Pärast viimase 12 kuu kahjuandmete uurimist selgus ka, et Dodge, Porsche ja Tesla on kõige enam kahjustusi saanud.

Kaks kolmandikku BMW autodest on sattunud õnnetusse

67,4% kõigist carVerticali poolt kontrollitud Euroopa riikide BMW-dest on kahjustada saanud. Dodge (67,2%), Tesla (65,15%), Hyundai (62,2%) ja Subaru (59,6%) saavad samuti sageli kahjustusi, mis viitab sellele, et ostjad peaksid nende autode ostmisel olema pigem ettevaatlikud.

BMW on paljudes maailma riikides kõige enam kahjustatud sõidukite nimekirja tipus.

„BMW on väga ihaldusväärne automark, kuid hoolimata sellest, et tegemist on kõrgema klassi sõidukitootjaga, ostavad noored ja kogenematud autojuhid sageli vanemaid ja odavamaid mudeleid. Samuti kalduvad BMW juhid kindlustusseltside hinnangul sõites rohkem riske võtma. Seega pole imestada, miks just BMW on kõige sagedasemate kahjujuhtumitega automarkide nimekirjas esikohal,“ selgitab autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.

Varasemalt tõsiseid kahjustusi saanud autod võivad olla vastuvõtlikumad juhuslikele riketele ja vajavad ulatuslikku remonti. Rääkimata sellest, et mõnel juhul võib ka nende ohutus olla küsimärgi all. Internetist sõiduki tausta uurimine vähendab riski osta romu auto, mis võib kiiresti rahaauguks muutuda.

Samuti peaksid autoomanikud kontrollima oma sõidukite tausta, et veenduda, et neil ei ole mingeid varjatud kahjustusi, mida tuleks mehaanikule ülevaatuseks anda. Puhta taustaga autot on palju lihtsam müüa ja ostjatega läbirääkimisi pidada.

Kõige vähem saavad kahjustada Alfa Romeo autod - kõigest 30,6% kõigist carVerticali poolt kontrollitud sõidukitest olid kahjustatud. Fiat (30,8%), Land Rover (36%), Renault (39%) ja Peugeot (40%) ei jää väga kaugele maha.

Mõned automargid saavad sagedamini kahjustada