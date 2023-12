17 eurot kapsarullide eest: ungarlased kurdavad jõuluturgude hindade üle

Budapesti jõuluväljakul müüdi guljašši 12€, täidetud kapsarulle umbes 17€ ja verivorstist hotdoge 21€ eest.

Riigis, kus netopalga mediaan on alla 830 euro kuus, on kasvavad kulud tekitanud mõnes ungarlases tunde, et turg ei olegi nende jaoks. „See ei ole mõeldud Ungari rahakotile,“ ütles Lõuna-Ungari Pecsi linnast pärit Margit Varga. „Hinnad on lihtsalt ebareaalsed.“

Loe ülevaadet Tallinna jõuluturu hindadest SIIT.

Toiduainete hinnad populaarsetel Bazilika ja Vorosmarty turgudel on viimastel nädalatel põhjustanud kohalikus meedias kajastustelaine. Mõned ajakirjanikud võrdlesid hindu sarnaste turgudega jõukamas Viinis, mis asub vähem kui kolme tunni rongisõidu kaugusel, ja leidsid, et mõned Budapestis pakutud toidud on isegi kallimad.

29-aastane Ami Sindhar Londonist ütles, et ta külastas hiljuti jõuluturgu Saksamaal Kölnis ja leidis, et toit Budapesti turul on „palju kallim“.

„Atmosfäär on siin suurepärane, aga toiduhinnad...,“ ütles ta pärast tassi hõõgveini joomist. „Ma arvan, et see on kohalike jaoks häbi...Kui on selline ilus turg nagu see, siis tahad, et kohalikud saaksid käia, nagu ka kõik turistid.“

Selleks, et laiendada vähem jõukate külastajate valikuvõimalusi, peavad toidukaupade müüjad mõlemal Budapesti jõuluturul pakkuma iga päev vahetuvat menüüd 1500 forinti (3,89 euro) eest. Tass kuuma hõõgveini maksab umbes 3,42 eurot.

Ungaris oli peaaegu kogu 2023. aasta jooksul Euroopa Liidu kõrgeim inflatsioon, ulatudes üle 25%.