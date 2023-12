Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata ning usub, et inflatsioon leebub arvatust kiiremini

Pressikonverentsil kinnitas keskpanga president Christine Lagarde, et nõukogus ei ole jätkuvalt arutatud intressilangetusi. Keskpanga pilk on tema sõnul eelkõige palkadel, millelt oodatakse märke püsivamast langusest – selle kohta pole Lagarde’i sõnul veel piisavalt infot. Samuti vaadatakse, kuidas arenevad ettevõtete kasumid ning kerkivad palgakulud kaetakse hinnatõusu asemel ettevõtete vahenditest.

Keskpank kirjeldab avalduses, et kui viimastel kuudel on inflatsioon aeglustunud, siis lähiajal peaks see ajutiselt jälle elavnema. Eurosüsteemi ekspertide värskeimas makromajanduslikus ettevaates euroala kohta prognoositakse, et järgmisel aastal pidurdub inflatsioon järk-järgult, enne kui läheneb 2025. aastal keskpanga seatud 2% eesmärgile.