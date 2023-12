Kuigi tegemist on tarkvaraga, ei ole ta seda otsesõnu. AI erinevus klassikalisest tarkvarast või masinõppest on see, et teatud puhkudel on ta võimeline ise järeldusi tegema, ise infot koguma, end täiustama, seeläbi õppima. Seetõttu – „ta“, mitte „see“. AI on õigusega ära teeninud, et temast rääkides personifikatsiooni kasutame. Ta tõepoolest elab!