Balti TOP30 edetabeli ettevõtete koguväärtus kasvas 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga 18%. Baltikumi väärtuslikuim ettevõte on jätkuvalt USA kapitalile kuuluv Leedus registreeritud Thermo Fisher Scientific Baltics, mis on spetsialiseerunud bioteaduste uuringute ja diagnostika toodete tootmisele ja levitamisele ülemaailmses ulatuses. Ettevõte kindlustas teist aastat järjest oma positsiooni Baltikumi kõige väärtuslikuma ettevõttena. Hoolimata COVID-19 pandeemiaga seotud toodete ja komponentide nõudluse vähenemisest kasvas ettevõtte väärtus mullu 2%, ületades 6,1 miljardit eurot. Märgin siinjuures ära, et edetabeli eesotsas oleks ka meie Bolt, kui ettevõtete hindamise aluseks ei oleks kordajate meetod.