KOMMENTAAR | Euroopa Keskpank on planeerimas karmi rahapoliitikat

Euroopa Keskpank vaatab alushindu ja keskendub vaid inflatsioonile

Euroopa Keskpank ei ole niivõrd vaatamas kokku hindade arenguid, aga hoopis alushindu, need, mis ilma energia ja toiduta. Need hinnad tõusevad rohkem kui koguinflatsioon. Samuti on Euroopa Keskpank on ajaloos järginud USA Föderaalreservi pooleaastase viitajaga. Ta jälgib rohkem majanduse juba avaldatud andmeid eelnevate kvartalite kohta kui ootuseid tuleviku osas. Seepärast ei ole üllatav ka et Euroopa Keskpank oma rahapoliitika kurssi ei muutnud. EKP on samuti fokusseeritud hinnatõusu ohjamisele USA kahetise mandaadi kõrval, kus on oluline ka tööhõive ja majanduse käekäik.

Majanduskasvu väljavaade palju halvem

Tähelepanuväärne on aga see, et käesoleva aasta majanduskasvu ootust toodi võrreldes suvega alla 1 protsendi juurest 0,6 protsendi juurde. See tähendab, et esimese poolaasta jooksul oli suurem osa majanduskasvust juba toimunud ja oodatud kasv jäi tulemata. Järgmise aasta kasvu toodi 1,5 protsendi juurest alla 0,8 protsendi juurde. See on märgatav majanduse väljavaate halvenemine järgmisel aastal. Suvise prognoosi juures ei oldud arvestatud kindlustunde langusega, mis kevadel ja varasuvel toimus. Septembriks on peamised kindlustunde näitajad pigem väljendamas hoopis majanduslangust, mitte tõusu järgneva poole aasta jooksul. Ilmselgelt on ka EKP jaoks euroala majanduslanguse tõenäosus kasvanud, kuid pole veel peamine stsenaarium. Oht selleks on aga kahjuks reaalne.