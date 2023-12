Tallink tagastab riigile 100 miljoni eurose koroonalaenu ning rea teisi laene

Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd, Tallinn Swedish Line Ltd, Tallink High Speed Line Ltd, Tallink Fast Limited ja Tallink Hansaway Limited. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.