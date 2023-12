Statistikaamet: Harjumaa domineerimine Eesti majanduses väheneb

Lisandväärtust luuakse jätkuvalt enim teeninduses

Eelmisel aastal loodi 70% kogu lisandväärtusest teeninduses. Kuigi antud näitaja on püsinud sellisel tasemel alates 2019. aastast, on see osakaal pöördunud langustrendi enamikes maakondades. Eelmise perioodi tulemus on tingitud eelkõige põllumajanduse osakaalu suurenemisest ning tööstus-ja ehitustegevuse osakaalu kergest kasvust. Teenindus oli 2022. aastal endiselt suurim Tallinnas ja Tartus (vastavalt 82% ning 79%). Tallinna osakaalu mõjutasid enim kaubanduse, info ja side, kinnisvara ning kutse-, teadus- ja tehnikaalased tegevusalad, Tartu panust hariduse, kaubanduse, tervishoiu ja kinnisvara tegevusalad. Esile võiks tuua ka Läänemaa kõrge teeninduse osakaalu – 64%. Enamikes maakondades on teenindus juhtiv majandusvaldkond, see tähendab, et teeninduses luuakse üle poole piirkonna lisandväärtusest. Teeninduse osakaal oli madalaim Järvamaal (47%) ja Ida-Virumaal (45%).