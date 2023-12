Hepsori endine üürnik andis ettevõtte kohtusse

4. septembril ütles Hepsori 45% osalusega sidusettevõte Hepsor P113 OÜ üles üürilepingu Novel Clinic Assetsiga, sest viimane oli Hepsori sõnul rikkunud üürilepingu tingimusi oluliselt ja pidevalt. Hepsor P113 esitas Novel Clinic Assetsile kahjunõude summas ligi 3 miljonit eurot.

Novel Clinic Assets osutas enda poolt Harju Maakohtule hagiavalduse 9. novembril, et taastada Pärnu mnt 113 üürileping, nõuda üürilepingu ülesütlemise tõttu hüvitist ning välja nõuda ruumidesse jäänud vara. Hepsor P113 OÜ advokaadi sõnul on hageja nõuded perspektiivitud, hageja on ise endale kahju tekitanud ning Hepsor P113 OÜ on esitanud kohtule taotluse hagi nõuete läbivaatamata jätmiseks.