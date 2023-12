Wise’i kliendid väidavad, et on ilma jäänud tuhandetest eurodest. Ettevõtte maine on enam kui halb

Peamiselt Ühendkuningriigi elanikega Facebooki grupis „Wise (Transferwise) Scam Victims“ (ee Wise’i pettuste ohvrid) kurdavad kümned ja kümned rahvusvahelised kasutajad, et on ilma jäänud oma rahast, mida nad platvormil hoidsid. Lugedes grupi sisu, leiab sealt sadu postitusi pettunud ja rahast ilma jäänud Wise’i kasutajatelt. Eesti edulooks peetud platvorm, mis muide tõi Eesti riigikassasse hiljuti rekordilises summas tööjõumakse, on aga rahvusvahelise turu klientide seas tõeliselt vihatud ettevõte.