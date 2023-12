Venemaa Gazprom teenis Põhjamerelt sel aastal rekordilise summa kasumit

Suurbritannia liberaaldemokraatide partei juht Sir Ed Davey ütles, et on täiesti vastuvõetamatu, et Ühendkuningriigi territooriumilt pärit gaas toetab Putini ebaseaduslikku sõda Ukraina vastu.

Hollandi rannikust 200 km kaugusel asuvat Sillimanite’i gaasimaardlat haldab Vene firma Gazprom ja Saksa firma Wintershall ühisettevõte. Maardlas toodetud gaas viiakse Hollandisse. Ehkki ei väideta, et kokkulepe on ebaseaduslik, on Ühendkuningriik, USA ja EL kehtestanud karmid majandussanktsioonid, mille eesmärk on piirata Venemaa võimet saada kasu energiaekspordist ja rahastada oma sõda Ukrainas.