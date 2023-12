EKSPERT VASTAB | Millises Balti riigis on kõige madalamad tööjõukulud?

Uute töökohtade loomisel on väga oluline hinnata, milline on igas riigis tööturu keskmine ja miinimumpalk. Sellega arvestamine võimaldab palgakulusid tõhusamalt planeerida, õigusalaseid nõudeid täita, konkurentsivõimelisi palgapakkumisi ja strateegilisi otsuseid teha.

Miinimumpalk on kõrgeim Leedus ja madalaim Lätis

Tähelepanu pööramine igakuisele miinimumpalgale on oluline ettevõtete jaoks, kus on suhteliselt madalad palgad ja valdavalt madala kvalifikatsiooniga tööjõud. Tavapäraselt kuuluvad sellesse kategooriasse sotsiaal- ja turvateenuste, toitlustus- ja ehitus- ning mõned tööstusettevõtted, turvateenused, välis- ja ehitusettevõtted.

Leedus on sel aastal Baltimaade kõrgeim miinimumpalk ehk 840 eurot kuus, mis tõuseb 2024. aastal 10% võrra ehk 924 euroni. Eestis on see tänavu 725 eurot ja kasvab järgmisel aastal Baltimaade kõrgeima määraga - 13,1%, mis tõstab selle 820 euroni. Läti miinimumpalk on sel aastal kõige madalam 620 eurot, prognoositav kasv järgmisel aastal 12,9%, ulatudes 700 euroni. Seega on tuleval aastal jätkuvalt madalaim kuupalga alammäär Lätis.

Teine oluline näitaja on keskmine brutopalk, mis aitab hinnata riigi majanduslikku olukorda, aga ka elanikkonna sotsiaalset ja üldist heaolu. Keskmine brutokuupalk oli 2023. aasta teises kvartalis kõrgeim Leedus - 2000,10 eurot. Kõige kiiremini on keskmine palk kasvanud Eestis, ulatudes 1872 euroni. Kõige madalam on see Lätis - 1525 eurot. 1

Kui palju läheb ettevõttele maksma 2000 eurot „kätte“ teeniv töötaja erinevates Balti riikides?

Töökohtade planeerimisel on ettevõtja jaoks väga oluline arvestada brutopalka. See on töökoha tegelik maksumus pluss tööandja maksud ehk tööandja töötus- ja sotsiaalkindlustusmaks.