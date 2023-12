Rahandusminister tahab tükid Eesti Energiast börsile viia

„Soov on viia läbi Enefit Greeni täiendav aktsiate börsile emiteerimine, viia börsile Eesti Energia elektri jaemüügi ja laadimistaristu osa ning osaliselt ka Elektrilevi,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) Äripäevale.

Minister ütles, et teeb sellise ettepaneku järgmine nädal valitsusele. „Rahandusministrina saan teha ettepanekuid eelkõige oma valdkonna ehk Eesti Energia kontserni ettevõtete kohta. Muude ettevõte, mis on teiste ministrite haldusalas, viimist börsile saab kommenteerida siis, kui valitsuse arutelu on toimunud ja vastavad otsused vastu võetud,“ lisas ta. Loe pikemalt Äripäevast.