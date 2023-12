SEB analüütik: mida oodata 2024. aastal majanduses?

Aasta viimastel kuudel on halvenema hakanud olukord tööturul. Kui aasta alguses tööhõive veel kasvas, siis oktoobri seisuga oli Maksu- ja Tolliameti andetel tööga hõivatuid juba 8000 inimese võrra vähem kui mullu samal ajal. Õnneks tulevad need negatiivsed muutused väga kõrge baasi pealt. Eesti tööhõive määr on jätkuvalt üks kõige kõrgematest kogu Euroopa Liidus, samuti oluliselt kõrgemal kui on olnud meie ajalooline keskmine.

Majanduse taastumine on kinni ekspordi taga

Aga mida oodata aastal 2024? Eesti SKP-st annab eksport umbes 80%, mis tähendab, et ennekõike sõltub meie majanduse taastumine välisturgudest. Kui vaadata prognoose, mis on tehtud euroala ja meie peamiste kaubanduspartnerite väljavaate kohta, siis erilisi rõõmusõnumeid see ei paku. SEB ennustuse kohaselt piirdub euroala majanduskasv järgmisel aastal vaid 0,7%ga, Soome majandus kasvab 0,5% ja Rootsi oma isegi kahaneb 0,4%. Siinse puidu- ja mööblitööstuse jaoks saab Põhjamaade ehitusturgude madalseis olema tõeliseks katsumuseks. Samas on nad siiski väiksem osa eksportivast tööstusest. Prognooside kohaselt hakkavad intressimäärad järgmisel aastal suhteliselt kiiresti langema, mis annab nii majapidamistele kui ettevõtetele avaramad võimalused tarbida ja investeerida. Ehkki taastumine on aeglane, siis saavutab eksport ilmselt järgmise aasta esimeses pooles oma põhja ja sealt edasi võime arvestada aeglase kasvuga.

Tööturg jääb suhteliselt tugevaks

Eksportiva tööstuse äri kahanemine tähendab kahjuks, et väheneb ka nõudlus tööjõu järele. Et töötleva tööstuse näol on tegemist Eesti suurima tööandjaga, on sellel märkimisväärne mõju tööhõivele. Samas on enamuses teistes majandussektorites muutused konjunktuuris tagasihoidlikumad, mistõttu vajadus töökohtade arvu kärpida ei ole nii suur. Kindlasti soodustab tööturu arenguid asjaolu, et Eesti majanduse püsiv seisund kipub olema töökäte puudus. Veel üsna hiljuti on meil esinenud perioode, kus ettevõtete äri kasvu takistab ennekõike töötajate nappus, mitte madal nõudlus. Tänu varasemate aastate suurtele kasumitele on ettevõtted täna hästi kapitaliseeritud, mis aitab töökohti säilitada. Seda muidugi niikaua, kuni säilib usk, et nõudlus peagi taastub. Et enamuses sektorites on konkurents töötajate pärast endiselt tihe, ei tasu karta, et ka palgakasv otsa lõppeks. SEB ennustuste kohaselt suureneb keskmine brutopalk järgmisel aastal 6,5%.