Hiinas mõisteti endine pangajuht eluks ajaks vangi

Juhtum on viimane areng president Xi Jinpingi korruptsioonivastases programmis, mis keskendub riigi finantssektorile. Kohtu avalduste kohaselt kasutasid Guojun ja kaks teist endist Hiina keskpanga töötajat laenuandja fondihaldussüsteemi lünki ära, et saada suurtes summades võltslaene.

Xu Guojun põgenes 2001. aastal USAsse, kuid ta toodi sunniviisiliselt kodumaale tagasi kaks aastat tagasi. Guojun on öelnud, et ta ei kavatse süüdimõistvat kohtuotsust edasi kaevata.

Samuti on ta eluaegselt ilma jäetud poliitilistest õigustest ja kogu tema vara on konfiskeeritud. Ka teisi Hiina riigile kuuluvate pankade kõrgetasemelisi finantsjuhte on trahvitud, vangistatud või nad viibivad praegu uurimise all.