Kolme aasta pärast müüakse energiakriisis alustatud suurprojekt. Selle eest oodatakse kõrget hinda

Sellel nädalal müüs riik meretuulepargi hoonestusloa taotlemise õiguse Liivi lahes asuvale merealale. Taastuvenergia arendajate huvi jäi tagasihoidlikuks. Õiguse hakata taotlema hoonestusluba ja viia läbi vajalikud uuringud omandas alghinnaga (1,7 miljonit eurot) Leedu energiaettevõte Ignitis. Algselt ala vastu huvi ülesnäidanud Eesti energiaettevõtted loobusid, kuna pidasid tehingut liiga riskantseks – hoonestusloa taotlemise algatamise õigusega saaks nad alles hakata uurima, kas pakutavale alale tegelikult ka on võimalik tuulikuid püstitada. Meretuuleparkide arendajatele on palju atraktiivsem projekt, mille riik algatas mõni aasta tagasi. „Praeguste enampakkumiste kõrval kavandatakse ka teisi, kus osad riskid on arendajate jaoks maandatud,“ ütles Sunly regulaatorsuhete juht Peeter Raudsik sellel nädalal toimunud oksjonist loobumise kohta. „Näiteks teeb riik Eesti-Läti ühisprojekti ELWind raames ise enne enampakkumist ära vajalikud keskkonnamõjude uuringud,“ viitab Raudsik, millise ala pakkumist ootab Sunly.