Piletitaskust leiab laia valiku üritusi, mida mujal pole

Ka Piletitasku ise teeb ürituste eesmärkide saavutamise nimel märkimisväärseid pingutusi. Seda toovad välja ka mitmed korraldajad. „Piletitaskus ei uppunud meie etendus teiste sarnaste sekka, vaid jäime silma,“ ütleb lavastaja Rednar Annus. Kiidusõnu jagub ka lavastajal Margus Kasterpalul. „Piletitaskus olen tundnud end nagu rätsepa juures: suhtlemine on personaalne ja suhtumine kliendi eripärasid arvestav,“ toob ta välja.

Piletitaskus on müügil erinevate valdkondade üritused, mida ei leia üheltki teiselt platvormilt Eestis. Näiteks kultuurisõbrale pakutakse laia valikut teatrietendusi. Samuti on piletimüügikeskkonnas vabaõhulavastusi, näiteks 2024. aastal Kiidjärvel etenduv suvelavastus „Rohelised niidud“, mis on meeletu publikuhuviga.

Ühe suurema kultuurisündmusena aitas Piletitasku turundada ja müüa muusikalist lavastust „Ada. Rääkimata lugu“, mille käigus müüdi eelmisel aastal välja 24 etendust. Lavastust korraldanud Thors Productioni esindaja Maarek Toompere ütleb, et edukale müügile aitas kaasa ka Piletitasku lähenemine. „Piletitasku meeskond jagab alati häid nõuandeid, kuidas paremini oma sündmust turundada ja suuremat publikut kaasata. See näitab nende pühendumust sündmuse üldisele edule,“ toob ta esile.

Palju on Piletitaskus ka erinevaid kontserte ja kogupereüritusi. Menukad on olnud nii duo Piip ja Tuut teatrietendused kui ka hiljutine suurüritus „Lotte ja kadunud jõuluvana“, mida vaatas kolme päevaga pea 20 000 inimest. Muusika vallast tasub välja tuua 2 Quick Starti juubelikontserdi, mis toob 21. detsembril Unibet Arenasse taaskord täismaja. Lisaks on uuel aastal tulemas Ivo Linna viimane suurkontsert ja Metsatöll 25, mille piletid leiab eksklusiivselt vaid Piletitaskust.