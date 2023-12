Kinnisvaraarendaja Bonava siseneb üürikorterite turule

Näeme Bonavas kasvavat trendi, et Põhjamaade ja Baltikumi elukondliku kinnisvara turg liigub järjest rohkem Kesk- ja Lääne-Euroopa mudeli suunas, kus kodu ostmise kõrval on üha populaarsem just pikaajaline eluaseme üürimine. Uus ärisuund nõuab tehnoloogilist tuge, mis on piisavalt arenenud ning samal ajal paindlik, et aidata kaasa äri kasvule. Just seetõttu valisime Bidrento, sest ühelt poolt lihtsustab see meie üürikinnisvara portfelli haldamist ja lisaks pakub see meie üürnikele digitaalset ja modernset kliendikogemust läbi Bidrento üürniku äpi, sobides suurepäraselt meie kasvavat ärisuunda toetama,“ teatas Martin Rikolas.