Kohtutäitur pani müüki kahe jalgpalliväljaku suuruse päikesepargi

Päikesepark kuulub ettevõttele Kollane Vara OÜ, mille omanik on Pakri Energia OÜ. Viimasest kuulub omakorda 80% OÜ-le Pakri Teadus- ja Tööstuspark. Mõlemal on juba eelmisest aastast maksuvõlg. „Eks ikka sellepärast, et on laenuandjale võlgnevus,“ kommenteeris kohtutäitur Risto Sepp päikesepargi müügi põhjust.