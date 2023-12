LUGEJA KÜSIB | Kas tööle minnes libedal teel kukkumine on tööõnnetus?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg

Teema on aktuaalne. Talvel on kukkumisi väga sageli ja seda ka seoses tööülesannete täitmisega. Täna kehtiva õigusakti kohaselt ei loeta enam tööõnnetuseks õnnetust, mis juhtus inimesega teel tööle või töölt koju. Kuni aastani 2003 oli tööõnnetuste loetelus ka teel tööle saadud tervisekahjustused.

Oluline on, et tööandja tutvustab igale töötajale käitumise juhised õnnetusjuhtumi korral. See hõlmab ka infot, millal ja keda teavitada õnnetusjuhtumist töökohal. Kohesel teavitamisel on lihtsam välja selgitada juhtunu asjaolud ja põhjused ning nii vähenevad ka eriarvamused.