Enefit Voltiga on elektriauto laadimisjaam lähemal kui kunagi varem

Varasemalt on elektriautode laialdasemat kasutuselevõttu pidurdanud kõrgemad kulud ja piiratud sõiduulatus. Viimased tehnoloogilised arengud seevastu näitavad, et turule on lisandumas üha enam elektriautode mudeleid, mida saab nii oma hinnalt kui ka sõiduulatuselt võrrelda sisepõlemismootoriga sõidukitega.

Küll aga tekitab küsimusi laadimise kättesaadavus ehk teisisõnu laadimispunktide arv ja paiknemine ning võimalus valida erinevate laadimiskiiruste vahel. Eestis on hetkeseisuga registreeritud umbes 6800 elektriautot. 2022. aastal läbi viidud Norstati uuringu järgi olid 36% Eesti elanikest ühel nõul, et elektriautodele üleminekut kiirendaks laadimisjaamade suurem kättesaadavus. Just viimase nimel töö Enefit Voltis igapäevaselt käibki.

Elektriauto laadimine sõltumata ajast ja kohast

Oma tegevusega loodab Enefit Volt pakkuda nii olemasolevatele kui ka tulevastele elektriauto omanikele turvatunnet, et laadimine on alati lähedal. Kui mõelda olulisemate keskuste peale, siis juba praegu on Tartus 28 laadimiskohta, Pärnus 14, Viljandis 8 ja Kuressaares 8 ning neid ümbritsevates maakondades veel üle kahe korra nii palju. Rääkimata Tallinnast, kus laadijaid leiab pea igal sammul.

Tervikliku laadimistaristu loomiseks uuendatakse nii olemasolevaid laadimispunkte kui ka rajatakse juurde uusi. Seejuures ei ole fookus ainult võrgustiku suurusel, vaid ka tugeval katvusel, mis tähendab, et lisaks strateegilistele ja suure asustustihedusega linnaosadele paigaldatakse laadimispunkte ka maapiirkondadesse ning suuremate maanteede lähedusse.

Ühendades laadimise argitoimetustega, on võimalik säästa aega