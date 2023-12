„Eks see oli turu jaoks päris suur šokk, sest arvestati, et suur osa kütmiseks vajalikust gaasist tuleb Balticconnectori kaudu, aga õnneks on meil Inkoo terminal, mis juba töötab. Asjad otsustati siis väga kiiresti – see oli hea,“ räägib viimane aasta Eesti Gaasi Soome tütarfirmat Elenger juhtinud, kuid ettevõtte juhatuses 2020. aastast olnud soomlane Pasi Näkki (49) gaasitoru Balticconnector purunemisest.