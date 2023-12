Eurooplased ei tee jõulukinke samamoodi nagu varem. Hoogu kogub uus trend

Hinnatõus ei olnud siiski ainus põhjus, miks tarbijad uue trendi omaks on võtnud. 37 protsenti uuringus osalenutest vastas, et eelistavad taaskasutust, sest tahavad ostelda keskkonnasäästlikumalt. Eelmine aasta eelistas taaskasutatud jõulukinke vaid kolmandik (32%) vastanutest.

„Nagu need andmed näitavad, on mõned inimesed ikka veel „uus on parim“ mõtteviisiga ning seega on vaja muuta tarbijate arusaamu, et soodustada edasist üleminekut säästvama ja kuluefektiivsema käitumise suunas,“ ütles EuroNewsile Adevinta re-commerce’i juht Paul Heimann.