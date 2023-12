Häiritud lugeja: miks müüb Omniva venekeelse kirjaga postkaarte?

Delfi Ärilehe lugeja märkas, et Omniva postkontoris müüakse praegugi venekeelse kirjaga postkaarte. „Vene keel ei ole meil riigikeel!“ oli ta resoluutne ja soovis teada, kas Omniva pole kaalunud tänases poliitilises olukorras nende müügilt eemaldamist.

Omniva sortimendijuht Santa Austa kinnitas, et kõik Venemaal toodetud kaardid eemaldati postkontoritest juba Ukraina sõja alguses. „Tänaseks on venekeelsete postkaartide osakaal Omniva valikus minimaalne,“ lisas ta.

Austa tõi välja, et venekeelsete kaartide kõrval on müügil ka näiteks ingliskeelsed kaardid. „Mõlemad on keeled, mida räägivad mitmed erinevad rahvused, ja turistid soovivad tihti Eestist kodumaale postkaarte saata,“ selgitas ta.