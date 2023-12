Käibemaksutõus mõjutab ka kinnisvara hindu

Poes tavalisi oste sooritades ei pööra inimesed käibemaksule enamasti suurt tähelepanu. 2024. aasta algusest kehtima hakkav 22-protsendiline käibemaksumäär paneb aga paljusid numbreid hoolikamalt jälgima. „Kui piima puhul võib käibemaksu tõus tunduda marginaalne, siis korteri puhul toob see kaasa märkimisväärse hinnatõusu, mis võib paljudel juhtudel tähendada isegi tuhandeid eurosid,“ täheldab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

Kinnisvara ostmisel tuleb arvestada, et uus vara on alati maksustatud käibemaksuga: käesoleval aastal 20-protsendilise määraga ning alates uuest aastast 22-protsendilise määraga. Sõltumata vara liigist – olgu selleks korter, elamu või äripind – lisandub müügihinnale käibemaks. „Näiteks kui eraisik ostab uue korteri hinnaga 150 000 eurot, sisaldab see tehingusumma 25 000 euro ulatuses käibemaksu, mille ehitaja peab riigile tasuma. Seega on korteri tegelik maksumus 125 000 eurot,“ selgitab Vatsel.

Käibemaksutõusu on võimalik ennetada

Inimesed, kes on pikemat aega uut korterit otsinud ning leidnud sobiva, võiksid tõsiselt kaaluda selle kinnisvara soetamist madalama käibemaksumääraga. „On tõenäoline, et arendajad tõstavad alates 2024. aastast hindu proportsionaalselt maksutõusuga. Kui väljavalitud korter on valmimisel ja seda välja osta veel ei saa, tasub proovida sõlmida kokkuleppe osalise sissemakse tegemiseks veel sellel aastal. Sel juhul arvestatakse tasutud summalt 20-protsendilist käibemaksu, isegi kui omanikuks saadakse 2024. aastal. Nii on võimalik säästa vähemalt sadu eurosid, mille eest saab osta näiteks mõne vajaliku mööblieseme,“ jagab Vatsel nõu, kuidas säästetud raha enda kasuks tööle panna.