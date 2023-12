Päev börsil: vaid üksikud aktsiad suutsid tõusta, nafta ja maagaasi hinnad kerkisid

Houthi mässuliste rünnakud on hakanud tõkestama kaupade vedu Punases meres. Seetõttu on mitmed naftaveoga tegelevad ettevõtted otsustanud suunata tarned ümber selliselt, et alused sõidaksid mitte otse läbi Punase mere, vaid ümber Aafrika. Viimaseks näiteks on maailma üks suurimaid naftafirmasid BP. See aga toob kaasa transpordihindade kallinemise, mistõttu on toornafta hind asunud tõusule. Brenti toornafta on täna kerkinud enam kui 3%, 79 dollarini. Maagaasi hind on Dutch TTF börsil tõusnud sõltuvalt lepingu täitmise perioodist 4-10%.