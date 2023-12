Terminal Oili juhatuse esimees Olerexi trahvist: seadused ja karistused peaksid olema veelgi karmimad

„Tänase keskkonnaameti rekordilise trahviotsusega oleme liikunud sammuke lähemale ausale konkurentsile Eesti kütuseturul, kuid ees on suure tõenäosusega ootamas aastatepikkused kohtuvaidlused erinevates kohtuastmetes nii trahvide kui karistuste suuruse osas,“ ütles Raudsepp.

Tegu on suurima trahviga, mida seadus täna võimaldab

Raudsepa sõnul on tegemist ajalooliselt suure trahviga Eesti kütuseturul, sisuliselt maksimaalse trahviga, mis seadus praegu võimaldab. „Selleks aga, et kütuseturul taastuks aus konkurents, mis tähendab muu hulgas ka kütusehinna langust jaetarbijatele, on vajalik muuta seadused ja karistused kohustuse mittetäitmise eest karmimaks. Ainult nii on võimalik tagada, et kõik turuosalised tegutsevad edaspidi ühtsete ja ausate reeglite alusel,“ sõnas ta.

Raudsepp lisas, et praegused trahvimäärad ei ole piisavad selleks, et kütuseturu ebaausal osalisel ei tekiks edaspidi taas kiusatust petta, sest kuritegelikul teel teenitav tulu saab olla kordades suurem kui trahvimäär.

„AS Terminali jaoks on viimastetel aastatel olnud prioriteet taastada Eesti kütuseturul aus ja läbipaistev konkurents. Kui 2021. aastal mahukad pettused Olerexi poolt algasid, eeldasime, et järelevalveasutused reageerivad sellele kiirelt ning radikaalsete meetmetega. Paraku see nii ei läinud. Sellest tulenevalt oleme pidanud oma ettevõtte arengu arvelt panustama täiendavaid ressursse ausa turuolukorra taastamiseks,“ nentis ta.

Terminal on oma meeskonnaga võtnud seisukoha, et on valmis aastatepikkuseks võitluseks ausa ja konkurentsivõimelise kütuseturu eest. „Soovime avalikkusele rõhutada olulist detaili biokohustuse täitmise juures – kohustuse täitmine ei tähenda kütuse sisse ilmtingimata biolisandite „blendimist“, vaid mitmed Eesti juhtivad kütusemüüjad täidavad kohustust seadusest tulenevate võimalustega, kuid pakuvad seejuures biolisandivabu kütuseid,“ rõhutas Raudsepp.