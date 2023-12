Puust ja punaseks: mis on hinnahüppe põhjustanud krüptoraha ETF-id?

Krüptoraha ETF-id (ingl k exchange traded fund) on börsil kaubeldavad fondid, mis jälgivad krüptoraha hinda. Need fondid võimaldavad investoritel saada juurdepääsu krüptovaradele, ilma et nad peaksid ise neid ostma, müüma ja hoiustama. Krüptoraha ETF-e on kahte tüüpi: spot ETF-id ja future ETF-id.

Future ETF-idega ehk futuuridest koosnevate fondidega on USA börsidel kaubeldud juba aastast 2021. See tähendab, et fondihaldur ei oma ise krüptoraha, vaid kaupleb õigustega (futuuridega) osta või müüa tulevikus krüptoraha kindla hinnaga. Spot ETF-id jälgivad aga krüptoraha otsest turuhinda. See tähendab, et need fondid ostavad ja müüvad reaalseid krüptorahasid, nagu Bitcoin või Ethereum. Fondiosakutega kaubeldakse börsil. Just spot ETF-id on need, millele erinevad ettevõtted praegu luba taotlevad.

Laual 13 taotlust

USA väärtpaberijärelevalve ehk SEC on praeguseni erinevatel põhjustel tagasi lükanud kõik krüptoraha ETF-ide taotlused. Täna on aga SEC-i laual kuraditosina jagu taotlusi ja enamik eksperte on arvamusel, et kui mitte kõik, siis vähemalt mitmed nendest saavad rohelise tule.

Prominentseim taotleja on maailma suurim varahaldur BlackRock, kelle varade kogumaht on 9,42 triljonit dollarit (8,74 triljonit eurot). Esialgu pidi SEC BlackRocki taotlusele vastuse andma juba oktoobris, kuid regulaator teavitas siis hoopis otsustamise edasi lükkamisest. Järgmine oluline kuupäev on aga 10. jaanuar, teiste taotlejate jaoks 15. jaanuar – need on hetkel seatud vastuste tähtajaks.

Väike, kuid ülioluline vihje, oli kauplemismärgise määramine – börsisüsteemis registreeriti täheühend IBTC. Teatavasti on kõikidel börsil kaubeldavatel väärtpaberitel oma kolme- või neljatäheline unikaalne identifikaator või kauplemismärgis ehk ticker. Eeldatakse ka, et SEC-i huvi on kiita heaks mitu ETF-i taotlust korraga, vältimaks esimese tulija eelise andmist vaid ühele taotlejale.

Krüpto ETF-id kui rahalaev?