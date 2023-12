Eesti iduettevõtte AI lahendus teeb revolutsiooni viiruse vastaste ravimite arenduses

Eesti tervisetehnoloogia iduettevõte Nora AI kasutab tehisintellekti, et arendada uusi viirusevastaseid ravimeid. Koostöös Tartu Ülikooli Bioohutuse tuumiklaboriga keskendutakse viiruste ravile, millel on globaalne mõju. Ettevõtte innovaatilisus peitub loodavas ravimiarenduse platvormis, Nora.

Nora platvorm aitab kiirendada ravimiarendust aastates, vähendada kulusid sadade miljonite eurode võrra ja suurendada kliinilise edu tõenäosust oluliselt. „Nora automatiseerib biomeditsiini teadlaste igapäevatöö kriitilisi osi. See hõlmab teaduskirjanduse kokkuvõtete tegemist, andmebaasidest informatsiooni otsimist, uute ravimikandidaatide soovitamist ning suhtlust teadlase enda laborikatsete tulemustega,“ selgitas Nora AI kaasasutaja ja tegevjuht Carmen Kivisild. Lisaks plaanib ettevõte litsentseerida Nora platvormi ülikoolidele, teadusasutustele, teistele iduettevõtetele ja farmaatsiaettevõtetele. „Nora platvormi potentsiaal on liiga suur, et seda ainult endale hoida,“ ütles Kivisild.