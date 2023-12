Pauguga ilutulestikku ostetakse endiselt ja vaiksem kraam jäetakse letile. Müüja toob võrdluseks kumminuku

Ilutulestiku Keskuse Arnika juhataja Eduard Tani käibenumbritest müügiperioodi keskel rääkida ei soovi, kuid tõdeb, et kindlasti müüakse sel aastal vähem kui mullu. Samas märgib ta, et inimene pigem ostab väiksema asja, kui jätab üldse ostmata. „Inimene vajab elamiseks tsirkust ja leiba. Kui leivast üle ei jää on tsirkuse osakaal väiksem,“ ütles Tani. Arnika esindaja sõnul on laias laastus klientide eelistused samad, mis igal aastal.