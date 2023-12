Raul Toomsalu lahkub Operaili juhatuse esimehe kohalt

„Teekond raudteesektoris on olnud pikk ja põnev. Jään ka edaspidi Operailile pöialt hoidma ja soovin edu uue kursi leidmisel ja elluviimisel,“ sõnas Raul Toomsalu.

Praegu on valitsuses arutelu all Operaili uus tuleviku-strateegia. „See tähistab ettevõtte jaoks uue ajajärgu algust. Seega värske pilk juhtimisele on igati kasulik,“ ütles Saar. Uut juhti hakataksegi Operailile otsima lähtuvalt strateegiast, pärast selle otsustamist.