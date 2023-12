INTERVJUU | Londonis panka ehitav Erki Kilu: LHV tuntuse tekitamine on oluline, aga seda järgmisel aastal

Seetõttu saadeti LHV Panka algusest peale juhtinud Erki Kilu kolm aastat tagasi Londonisse, et sealgi pank püsti panna. Algus on tehtud, kuid pikk tee on veel minna. „Kui keegi küsiks, et mis või kes on LHV, siis tõenäoliselt enamik ei oskaks sellele mitte midagi vastata. Tuntuse tekitamine on oluline, aga see on oluline alles järgmisel aastal,“ sõnas Kilu kohalike olude kohta.